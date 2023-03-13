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НовостиПроисшествия13 марта 2023 9:19

В одной из тверских рюмочных у посетительницы украли телефон и банковскую карту

Женщина обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника разыскала полиция

Злоумышленника разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 38-летняя жительница Твери и сообщила, что в местной рюмочной в Центральном районе у нее украли мобильный телефон и банковскую карту. Вещи потерпевшая оставила без присмотра на барной стойке.

Полицейские выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения в зале, опросили возможных свидетелей.

В ходе розыска личность подозреваемого в краже была установлена. Злоумышленником оказался 66-летний неработающий ранее судимый житель Твери. В полиции мужчина вернул похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.