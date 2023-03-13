Массовый сбой ВК затронул жителей Тверской области

Пользователи временно утратили доступ в свои аккаунты в соцсети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром, 13 марта, в социальной сети ВКонтакте произошел массовый сбой. Пользователи регионов, в том числе и Тверской области, в один момент не смогли зайти в свои аккаунты.

На странице входа система сообщала, что пароль не верный и пользователь не существует. Восстановить доступ к странице не получалось и с помощью QR-кода и мобильного приложения.

Снова зайти в профиль пользователям соцсети удалось в 11:50 утра. Для этого достаточно просто обновить страницу.