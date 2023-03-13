УК обязали отремонтировать кровлю жилого дома в Ржеве

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

В Ржевскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с жалобой на бездействие управляющей организации по содержанию многоквартирного дома.

Установлено, что в двух квартирах дома №35 по улице Никиты Головни в Ржеве на стенах и потолке имеются следы протечек кровли, разрушается штукатурка, отклеились обои.

На лестничном марше на потолке второго этажа протекает кровля.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием к ООО "УК-Ржев" произвести ремонт кровли и устранить следы протечек в подъезде дома.

Судом требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.