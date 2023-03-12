В Тверской области произошло массовое ДТП с тремя машинами

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

На 27 км автодороге Вышний Волочёк - Бежецк - Санково (в Вышневолоцком округе) произошла авария с тремя машинами. Ее спровоцировала женщина за рулем "Лады".

Она не справилась с управлением и выехала на встречку, в результате чего столкнулась с двумя иномарками. В итоге сама же женщина-водитель и пострадала. Какие травмы она получила, информации нет.

Как сообщила Госавтоинспекция, признаков опьянения у водителей не обнаружено.

Фото: УГИБДД по Тверской области