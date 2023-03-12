В Тверской области запланировано построить подъездную дорогу к заводу за 28 млн рублей

На сайте госзакупок появился тендер на строительство подъездной дороги к корейскому заводу под Тверью. Фото: ПТО

На сайте госзакупок появился тендер на строительство подъездной дороги к корейскому заводу по производству кондитерской продукции под Тверью в районе деревни Кривцово.

Заказчиком выступает Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Заявки принимаются до 28 марта, определить подрядчика должны 31 марта.

Начальная цена строительства дороги свыше 28,2 млн рублей.

Параметры будущей дороги таковы: длина - 613 метров, ширина - 6 метров (две полосы по 3 метра).

Строительство дороги, согласно контракту, должны начать 15 апреля, а завершить 20 августа этого года.