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НовостиОбщество12 марта 2023 18:21

В Тверской области запланировано построить подъездную дорогу к заводу за 28 млн рублей

Ее длина чуть больше 600 метров
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На сайте госзакупок появился тендер на строительство подъездной дороги к корейскому заводу под Тверью.

На сайте госзакупок появился тендер на строительство подъездной дороги к корейскому заводу под Тверью.

Фото: ПТО

На сайте госзакупок появился тендер на строительство подъездной дороги к корейскому заводу по производству кондитерской продукции под Тверью в районе деревни Кривцово.

Заказчиком выступает Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области. Заявки принимаются до 28 марта, определить подрядчика должны 31 марта.

Начальная цена строительства дороги свыше 28,2 млн рублей.

Параметры будущей дороги таковы: длина - 613 метров, ширина - 6 метров (две полосы по 3 метра).

Строительство дороги, согласно контракту, должны начать 15 апреля, а завершить 20 августа этого года.