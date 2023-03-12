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НовостиПроисшествия12 марта 2023 15:20

В Тверской области завершился суд над гражданином, который стрелял по окнам гимназии

Он отделался условным сроком
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Суд вынес приговор стрелявшему по гимназии.

Суд вынес приговор стрелявшему по гимназии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Конаково вынесен приговор мужчине, который выстрелил из обреза по окнам местной гимназии №5. К счастью, от этого пострадало только здание, так как дело было ночью.

Подробности сообщила пресс-служба Конаковского городского суда.

Гражданин Ж обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.2 ст.213 УК РФ.

Судом установлено, что ночью 3 июля 2022 года в Конаково этот мужчина, будучи пьяным, достал незаконно хранящийся на балконе своей квартиры обрез двухствольного охотничьего ружья 12 калибра модели «ТОЗ-34Р», зарядил его патронами и не меньше двух раз выстрелил в сторону гимназии №5.

В результате были повреждены стекла в окне и стена общего коридора гимназии.

Обрез и патроны у гражданина Ж. изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В суде подсудимый Ж. полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Приговором Конаковского городского суда гражданин Ж. признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 2 года.