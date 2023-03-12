В Тверской области завершился суд над гражданином, который стрелял по окнам гимназии

Суд вынес приговор стрелявшему по гимназии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Конаково вынесен приговор мужчине, который выстрелил из обреза по окнам местной гимназии №5. К счастью, от этого пострадало только здание, так как дело было ночью.

Подробности сообщила пресс-служба Конаковского городского суда.

Гражданин Ж обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.2 ст.213 УК РФ.

Судом установлено, что ночью 3 июля 2022 года в Конаково этот мужчина, будучи пьяным, достал незаконно хранящийся на балконе своей квартиры обрез двухствольного охотничьего ружья 12 калибра модели «ТОЗ-34Р», зарядил его патронами и не меньше двух раз выстрелил в сторону гимназии №5.

В результате были повреждены стекла в окне и стена общего коридора гимназии.

Обрез и патроны у гражданина Ж. изъяли сотрудники правоохранительных органов.

В суде подсудимый Ж. полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Приговором Конаковского городского суда гражданин Ж. признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 2 года.