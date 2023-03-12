В трех муниципальных МФЦ Тверской области начали предоставлять услуги службы занятости

В филиалах МФЦ в Белом, Сонково и Молоково жителям предоставляют помощь в поисках работы. Фото: ПТО

В филиалах МФЦ в Белом, Сонково и Молоково открыты окна приема, где жителям предоставляются услуги службы занятости, то есть помощь в поисках работы.

Расширение перечня услуг в МФЦ Верхневолжья ведется в рамках комплексной работы по модернизации центров.

- В каждом муниципальном образовании нашего региона есть точки присутствия МФЦ. Важно обеспечить высокое качество предоставления услуг гражданам, - считает губернатор Игорь Руденя.

Используя ресурсы МФЦ, сотрудники центра занятости населения Тверской области помогают жителям подавать заявления на портале «Работа России», составлять резюме, направляют на профессиональное обучение. Это экономит время граждан и делает услуги службы занятости более доступными и удобными.

В настоящее время в районах и округах Тверской области действует 46 филиалов и 60 офисов МФЦ, свыше 350 окон приема и выдачи документов. В центрах предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.