С 13 по 17 марта запланированы отключения электричества в Твери, Зубцове, Осташкове, Торжке и Удомле

В нескольких городах региона гражданам придется некоторое время обойтись без света. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На ряде улиц Твери, Зубцова, Осташкова, Торжка и Удомли с 13 по 17 марта запланированы временные плановые отключения электричества. Это связано с проведением работ по техобслуживанию электросетей, а также некоторыми ремонтами.

Об этом сообщило АО "Тверьгорэлектро".

Приводим график планируемых отключений (только жилой фонд).

ТВЕРЬ

13 марта

9:30 - 12:00

ул. Циолковского, 1-9; ул. Стахановская, 39/29-71, 2/4-44; ул. Декабристов, 5-17/19, 2/25-16/23; б-р Профсоюзов, 12-26, ул. Смольная, 42а, 31-40; ул. Халтурина, 27, 31/2.

9:00 - 16:00

ул. Сквозная, 1а-5; ул. Речная, 1а-15,4-12/2; ул. Красного Октября, 80-123.

14 марта

9:00 - 16:00

ул. Соколовская, 2-26,1-27; ул. Театралов, 2б, 2в, 1-21; ул. Химиков, 19; ул. Казанская 12-18; Рябиновый п-к 6-15; Соловьиный п-к 1-5; Горбухинский п-к 4-15.

15 марта

9:30 - 13:00

ул. Барминовская, 20, 23; ул. Архитекторов, 3; б-р Затверецкий, 49; ул. Р.Люксембург, 31-51, 55-79, 60, 61, 63, 53; ул. Добролюбова, 26, 40, 42, 44, 46, ул. Туполева, 1/46-41/47, 11, 48, 51, 11; ул. 2-я Новозаводская, 33, 41, 43, 46, 48; ул. Белинского, 38, 40, 43; ул. Парниковая, 5, 7, 17, 18, 19, 21; ул. 2-я А.Невского, 40, 41.

17 марта

9:00 - 16:00

ул Беговая, 2, 1б, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 11а, 19а; ул Сосновая 1а-21.

ЗУБЦОВ

15 марта

13:00 - 17:00

ул. Победы, 36, 37.

16 марта

13:00 - 17:00

ул. Победы, 10, 12, 31.

ОСТАШКОВ

14 марта

14:00 - 17:00

ул. Загородная, 28-57в, 57б; ул.Строителей, 3-9, 9а, 10, 12; ул. Урожайная, 1-9, 11, 13, 9а.

ТОРЖОК

13 марта

9:00 - 16:00

ул. Старицкая, 60, 64-90; 2 пер. Старицкий, 1-5.

14 марта

ул. Урицкого, 1-57, № 65, 67, 60, 62, 64, 66, 68, 70; пер. Урицкого, 1, 2.

15 марта

9:00 - 16:00

Сиреневый б-р, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 17, 17а, 21-25; ул. Северная, 2, 15, 16.

УДОМЛЯ

13 марта

9:00 - 12:00

ул. Односторонняя, 1-15; ул.Гагарина, 10-4, 2,4,6; пер. Свердлова, 1-3,5-25.

13:30 - 17:00

ул. Карла Маркса, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20; ул.Комсомольская, 1-40; пер. Песчаный, 18; ул Моисеева, 14-26(чет), 21, 23, 27-35, 23а, 25; ул.Сердлова, 1 (кв. 2-31); пер.Свердлова, 4, 27, 27а, 29, 31, 33; пер 1-й Красноармейский, 1, 2; ул Пионерская, 2-18 (чет).

14 марта

9:00 - 12:00

ул.Карла Маркса, 2, 23, 23а, 25, 25а, 27, 28; ул.Левитана, 14; ул. Совхозная, 18, 29-37(неч).

13:30 - 17:00

ул. Володарского, 45; ул. Береговая, 38-54 (чет), 27-35 (неч); пер. Больничный, 12, 14, 16, 18; пер. Карла Маркса, 2; ул. Карла Маркса, 1, 3; ул. Октябрьская, 21, 23, 23а, 25; ул. Свердлова, 33; ул. Гагарина, 42-112; пер.Гагарина; пер.Советский; ул.Пригородная.

15 марта

13:30 - 17:00

ул. Свободная, 4, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д.

16 марта

9:00 - 12:00

ул. Совхозная, 2-12а (чет), 9, 19-29а; пер. Левитана, 9, 10.

13:30 - 17:00

ул. Октябрьская, 2, 4, 6-19; ул. Моисеева, 1-13, 15, 17; пер. Песчаный, 14, 16, 17а, 19-23; ул. Береговая 1-24; ул. Володарского, 31, 33, 35, 37, 37а-44, 46-48; ул. Октябрьская, 3, 5; пер. Песчаный, 25.

17 марта

9:00 - 12:00

ул. Дзержинского, 1-7 (неч), 9-43 (неч.), 51, 20-52 (чет.); пер. Песчаный, 1-8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а; ул. Ленина, 62-74; пер. Володарского, 1, 3, 2-10 (чет.); ул. Полевая, 1а-21; ул. Володарского, 14; ул. Пушкина, 1-23,26, 28, 30; ул. Маяковского, 1-9, 12, 14; ул. Победы, 1, 2, 5-35а; ул. Володарского, 15-29 (неч.), 24-36 (чет.), пер.Володарского д.1,2-10(чет); ул.Октябрьская, 1.