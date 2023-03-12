Волонтеры Тверской области могут поучаствовать в отборе проектов на получение премии #МыВместе

Стартует отбор на премию для волонтерских проектов. Фото: премия.мывместе.рф

Стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне премии #МыВместе. Представить свой проект могут жители Тверской области в возрасте от 14 лет, а также НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, заявочный этап продлится до 15 мая. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте премии.

Премия состоит из пяти туров: заявочного этапа, технической экспертизы, регионального этапа, полуфинала и финала.

Заявку на участие можно подать в 11 номинациях: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Обучение служением», «Первый поступок», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Лидер социальных изменений», «Медиапроект», «МыВместе».

Кроме того, в ходе проведения премии будут выделены несколько специальных номинаций.

Учредителем премии выступило Федеральное агентство по делам молодежи, организатором – Ассоциация волонтерских центров.