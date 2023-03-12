В Твери женщина потеряла банковскую карту и в итоге лишилась свыше 25 тысяч рублей

Пострадавшая женщина обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 50-летняя женщина потеряла банковскую карту и вскоре получила уведомление, что с ее счета списано свыше 25 тысяч рублей на оплату покупок в одном из магазинов города. Гражданка обратилась в полицию.

Как выяснилось, тверичанка почему-то не заблокировала потерянную банковскую карту. В итоге ее кто-то нашел и бессовестно воспользовался.

Сотрудники уголовного запросили информацию в банке, изучили документы и записи камер видеонаблюдения в магазине, где произошла оплата картой.

В результате полицейские установили, что потерянной банковской картой воспользовался 52-летний житель Твери.

- После того, как потратил деньги бесконтактным способом, мужчина выбросил банковскую карту, - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

Полиция напоминает: если вы нашли банковскую карту, то в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, вы обязаны немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее ее, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если владелец пластиковой карты вам неизвестен, вы должны заявить о находке в полицию или отделение банка.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.

УМВД России по Тверской области предупреждает: распоряжаясь денежными средствами с утерянной или похищенной банковской карты, вы совершаете преступление. При этом не имеет значение, какая денежная сумма была списана с банковской карты.