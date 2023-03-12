В Тверской области к утру 12 марта коронавирусом за сутки заразился 191 человек

Свыше 190 тестов на ковид дали положительный результат за минувшие сутки. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 12 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 191 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 186 879 случаев заражения коронавирусом.

182 242 заразившихся излечились от инфекции. Из них 200 человек выздоровели за минувшие сутки.

На карантине сейчас - 1864 человека.

2773 заразившихся человека с начала пандемии скончались. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 500 598, в том числе за последние сутки - 443.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.