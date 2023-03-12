В Тверской области идет подготовка к ремонту дорог

В этом году в регионе продолжатся ремонты на дорогах, контракты в отношении которых заключены в предыдущие годы. Это 30 объектов. Фото: ПТО

В регионе ведется подготовка к новому дорожно-строительному сезону, в том числе на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщила пресс-служба областного правительства, подрядные организации начали подвозить необходимые строительные материалы к местам будущих работ.

Так, уже завезена половина всех необходимых материалов для реконструкции первого этапа автодороги Большое Эскино – Трестино – Жданово.

Также сообщается, что вдоль трасс ведется расчистка полосы отвода от деревьев и кустарника. Например, ООО «Технострой» завершает мульчирование на участке автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна перед Бежецком.

Также мульчирование выполняется в рамках строительства подъезда к промзоне Боровлево на юге в предместье Твери. Кроме того, на этом объекте проводится выторфовка, устройство земляного полотна.

В этом году в регионе продолжатся ремонты на дорогах, контракты в отношении которых заключены в предыдущие годы. Это 30 участков общей протяженностью 243 км в Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком, Калининском, Конаковском, Краснохолмском, Кувшиновском, Нелидовском, Осташковском, Пеновском, Сонковском, Старицком, Торжокском, Торопецком муниципальных образованиях. Кроме того, начнутся работы на новых объектах.

- В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами было охвачено порядка двух тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, - отметил губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний областного правительства.