В Тверской области полицейские нашли и вернули хозяину украденный у него велосипед

Лу4чше все же не оставлять велосипеды в подъезде, а хранить дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе был украден велосипед у 52-летнего жителя Весьегонска. По словам мужчины, велосипед похитили ночью из подъезда дома, где живет гражданин. Ущерб он оценил в 8000 рублей.

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Полицейские установили, что велосипед просто был оставлен хозяином в подъезде и даже не закреплён каким-либо защитным устройством.

Сотрудники полиции вышли на подозреваемую в краже - 35-летнею безработную местную жительницу.

В полиции женщина созналась, что украла велосипед. В итоге он был возвращен владельцу.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своих велосипедов: велозамок, толстый трос или цепочку с замком. А вообще-то, как показывает практика, безопаснее хранить велосипед дома.