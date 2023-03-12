В Тверском ТЮЗе начались репетиции спектакля по вселенной Бориса Заходера

В ТЮЗе готовится очередная премьера на радость публике. Фото: Александр ЖМУЛИН

Этой весной театр юного зрителя Твери представит премьерный спектакль «Мультивселенная Заходера» (предварительно возрастные ограничения: 6+). Над постановкой работает приглашенный режиссёр Тимур Шарафутдинов. На днях он провел первые репетиции.

Как нетрудно догадаться из названия спектакля, это постановка по мотивам творчества известнейшего детского писателя и поэта, переводчика и сценариста любимых мультфильмов Бориса Заходера.

Как пояснил "КП"-Тверь" сам Тимур Шарафутдинов, в одном пространстве смешаются сказки Заходера. Герои произведений автора пройдут через различные испытания, а их проводником станет режиссёр Миша.

- В центре сюжета - режиссер Миша, который разуверился, разучился играть и только занят какими-то взрослыми заботами, он начнет вспоминать все эти сказки. Это будет эдакое возвращение к себе, прозрение через сохранение в себе внутреннего ребенка, - отметил Тимур.

Режиссёр-постановщик уточнил, что не любит разграничивать театр для взрослых и детей. По его словам и эта постановка будет не только детской, она для всех.

Для Тимура Шарафутдинова - это первый полноценный опыт сотрудничества с Тверским ТЮЗом, но пару лет назад он уже приезжал к нам и делал читку в театре.

Он является выпускником Школы-студии МХАТ и Центра им. Мейерхольда (г. Москва). Автор инсценировки - Ольга Потапова, драматург, автор пьес для лаборатории и читок РАМТ.

Спектакль «Мультивселенная Заходера» планируется представить публике в середине апреля. Следите за афишей.