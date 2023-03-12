В Тверской области 12 марта местами ожидаются снегопады

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области со ссылкой на прогноз Гидрометцентра предупредило, что днем 12 марта на территории Верхневолжья местами ожидается сильный снег.

Уточняется, это будут выпадения мокрого снега, так как будет плюсовая температура.

Областное ГУ МЧС России рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

В ведомстве дали такие рекомендации для населения при сильном снегопаде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от выезда на личном транспорте;

- если Вам пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений;

- если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад;

- на трассе, в условиях недостаточной видимости из-за снегопада, соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении манёвров на дороге.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.