В Тверской области объявлен фотоконкурс "Деревья - памятники живой природы"

От Тверской области в конкурсе участвуют пять объектов Фото: ПТО

Жителей Тверской области приглашают поучаствовать во всероссийском фотоконкурсе "Деревья - памятники живой природы". Лучшие работы будут опубликованы в подарочном фотоальбоме "Уникальные деревья России", авторы трех самых интересных фото получат денежные призы.

В конкурсе участвуют фотографии деревьев из списка, опубликованном на сайте фотоконкурса. Там же прописаны подробные условия конкурса и требования к файлам.

В Тверской области - это пять объектов: черешчатые дубы в Ржеве, в селе Кемцы Бологовского района и у села Градницы Бежецкого района, вяз в селе Никольское Торжокского района и сосна в усадьбе Знаменское-Раёк Торжокского района.

В состав жюри включены представители органов исполнительной и законодательной власти, ученые, лесоводы и экологи, фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.

Конкурс продлится до 1 октября 2023 года.