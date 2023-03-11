Телефонный аферист обманул пенсионерку в Твери на 340 000 рублей

Телефонный аферист обманул женщину на 340 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 76-летняя жительница Осташкова. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Следственного Комитета Санкт-Петербурга.

Звонивший сообщил о причитающейся женщине компенсации за лекарства.

Поверив аферисту, пенсионерка согласилась якобы оплатить страховку и в течение нескольких дней переводила деньги на неизвестные счета. Ущерб составил 340 000 рублей. Когда лжеследователь снова позвонил и потребовал отправить ему еще 145 тысяч рублей, пожилая женщина заподозрила обман и пошла в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.