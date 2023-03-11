Ещё трое новых воспитанников появились в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области

Медвежата Марта, Туся и Джексон - новые постояльцы Центра спасения медвежат-сирот Фото: vk.com/obrcrussia

Звонок из Новгородской области поступил в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области 8 марта. Оказалось, что во время отвода делянки один из лесников случайно провалился в берлогу, напугав медведицу. Самка убежала, оставив внутри троих малышей.

Целый день лесники ждали, что медведица вернется, но этого не произошло, и было принято решение забрать медвежат из берлоги. Уже вечером детенышей привезли в Центр на реабилитацию.

- Спасатель медвежат дал им имена: Марта, Туся и Джэксон. У всех медвежат шерстка темная, как и у ВолоГоши. У Марты - два хорошо заметных белых пятнышка, у Туси - два крошечных пятнышка, а у Джэксона и вовсе нет пятен. Медвежата по размеру небольшие и находятся в одной весовой категории с Толстуном и Ворчуном. Марта - самая маленькая из тройни и весит 2,570 кг, Туся - 2,790 кг, а Джэксон, как и положено мальчику, покрупнее - 2,950 кг, - рассказали биологи Пажетновы.

Медвежата какое-то время отказывались от еды, но сейчас начали неплохо есть. Они игривые и активные.

- Учитывая, что медвежата провели целый день в берлоге одни, существует риск возникновения осложнений со здоровьем. Поэтому мы крайне внимательно наблюдаем за их состоянием и ждем результатов ветеринарного осмотра, который специалисты из Госпиталя Дикой Природы проведут в ближайшие дни, - сообщили в Центре.