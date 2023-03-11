В Твери из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка Фото: Ольга ТРОФИМОВА

11 марта в Твери пошел сильный мокрый снег. О непогоде накануне жителей предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области.

По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся в течение дня 12 марта. Возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха -2... +3 градуса. Ночью - понижение до -10. Усиление ветра до 13 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости из-за ухудшения дорожной обстановки.

Будьте внимательны и осторожны!