В Твери из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
11 марта в Твери пошел сильный мокрый снег. О непогоде накануне жителей предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области.
По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся в течение дня 12 марта. Возможно налипание мокрого снега.
Температура воздуха -2... +3 градуса. Ночью - понижение до -10. Усиление ветра до 13 м/с.
Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости из-за ухудшения дорожной обстановки.
Будьте внимательны и осторожны!