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НовостиОбщество11 марта 2023 14:22

В Твери пошел сильный мокрый снег

Осадки прогнозируются в течение дня 12 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка

В Твери из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

11 марта в Твери пошел сильный мокрый снег. О непогоде накануне жителей предупреждало ГУ МЧС России по Тверской области.

По прогнозу синоптиков, осадки не прекратятся в течение дня 12 марта. Возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха -2... +3 градуса. Ночью - понижение до -10. Усиление ветра до 13 м/с.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости из-за ухудшения дорожной обстановки.

Будьте внимательны и осторожны!