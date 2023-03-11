В Тверском академическом театре драмы стартовал спецпроект "Диалог с наставником"

Выпускники Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова представили дипломный спектакль "Мера с меру" Фото: Руслан Чечин

В Год Учителя, педагога и наставника, при поддержке Министерства культуры Тверской области, в Тверском академическом театре драмы стартовал специальный проект «Диалог с наставником». В рамках проекта состоятся творческие лаборатории, встречи с коллективом театра, партнерские мастер-классы профессионального сообщества, диалоги с театралами, студентами и педагогами.

Проект открыл 10 марта дипломный спектакль выпускников Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова, курса «Театральное творчество», по Уильяму Шекспиру «Мера за меру» в постановке режиссера и преподавателя высшей категории Натальи Рыбаковой. «Мера за меру» - одна из самых сложных пьес Уильяма Шекспира.

Почетными зрителями стали главный режиссер Тверского академического театра драмы Александр Павлишин, народная артистка РФ Вера Рычкова, актер и режиссер Борис Михня, артист Алексей Майский.

После спектакля состоялось обсуждение.

13 и 14 марта в рамках проекта ожидается приезд художника-гримера театра и кино, мастера по постижу МХТ имени А.П. Чехова и театра «Современник», Лауреата премии «Чайка» Татьяны Шмыковой. Она проведет серию мастер-классов по театральному гриму для коллектива Тверского академического театра драмы.