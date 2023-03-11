Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 9:59

В сыре из Тверской области обнаружены листерии

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В сыре из Тверской области обнаружены бактерии

В сыре из Тверской области обнаружены бактерии

Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках пищевого мониторинга Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям была отобрана проба сыра у производителя молочной продукции в Конакове Тверской области.

Продукт проверили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили в составе наличие листерий (Listeria monocytogenes).

Юридическому лицу было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.