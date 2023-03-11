В Твери открыты выставки работ современных художников

Экспозиции представлены в Тверском городском музейно-выставочном центре Фото: администрация Твери

В залах Тверского городского музейно-выставочного центра открыты выставки работ современных художников и репродукций картин русских живописцев XIX-XX веков.

До 2 апреля будет работать выставка «NEOформленное» Александры Еремеевой, которая пишет в разных жанрах и техниках под псевдонимом Саша Сода. Часть работ не имеют классического оформления и, по словам организаторов выставки, направлены на погружение в мир образов, символов, иллюзии и формы.

До 16 апреля в Малом выставочном зале представлены репродукции картин знаменитых художников-живописцев Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского - «Корабельная роща», «Иван Грозный и его сын Иван», «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Девятый вал» и другие.

Продолжает работу выставка-продажа картин «Арт-Прорыв. Перекресток», на которой свои работы представили более 60 авторов. Выставка продлится до 26 марта.