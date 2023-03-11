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НовостиОбщество11 марта 2023 7:37

Госавтоинспекция проводит "Контроль трезвости" на автодорогах Тверской области

Рейд проходит с 10 по 12 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На дорогах проходят проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

На дорогах проходят проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области проводит "Контроль трезвости" с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Проверки на дорогах организованы с 10 по 12 марта.

УГИБДД России по Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Звоните по телефонам дежурной части: 02 или 102.