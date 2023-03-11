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НовостиОбщество11 марта 2023 7:32

Во Всемирный день прав потребителей администрация Твери проведет "горячую линию"

На вопросы граждан ответят специалисты департамента экономического развития
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Администрация Твери проведет "горячую линию" по защите прав потребителей

Администрация Твери проведет "горячую линию" по защите прав потребителей

Фото: Татьяна Коркина

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей15 марта администрация Твери проведет "горячую линию". Для граждан пройдут консультации по актуальным вопросам в сфере потребительского законодательства.

Звонки принимаются по телефону: (4822) 36-14-12 доб. 2219.

Также ежедневно потребители могут обратиться в департамент экономического развития администрации Твери в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по телефону 36-14-12 доб. 2219.

- Специалисты при необходимости окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, - сообщает администрация города.