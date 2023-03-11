Во Всемирный день прав потребителей администрация Твери проведет "горячую линию"

Администрация Твери проведет "горячую линию" по защите прав потребителей Фото: Татьяна Коркина

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей15 марта администрация Твери проведет "горячую линию". Для граждан пройдут консультации по актуальным вопросам в сфере потребительского законодательства.

Звонки принимаются по телефону: (4822) 36-14-12 доб. 2219.

Также ежедневно потребители могут обратиться в департамент экономического развития администрации Твери в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 по телефону 36-14-12 доб. 2219.

- Специалисты при необходимости окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, - сообщает администрация города.