На обходе Твери в начале мая начнут строить мост через Волгу

На обходе Твери готовят опоры моста через Волгу Фото: ГК "Автодор"

На обходе Твери в начале мая начнутся работы по надвижке пролетного строения моста через Волгу. Сейчас на объекте работает 1100 человек и 300 единиц техники. Стройка идут на всех 62 км будущей трассы. Об этом сообщает ГК "Автодор".

Надвижка металлических конструкций пролетного строения потребуется на мостах через Волгу и Тверцу. Уже идет подготовка опор.

Мост через Тверцу протяженностью 214 метров будет стоять на четырех опорах. По графику, запуск движения планируется в конце декабря 2023 года.

Для моста через Волгу возведут 10 опор. Его длина составит 738 метров с русловым пролетом 156 метров.

Обход Твери завершит федеральную трассу М-11 "Нева". Это будет современная четырехполосная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом с транспортными развязками, пунктами взимания платы.