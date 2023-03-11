В Тверской области простились с военнослужащим Максимом Смирновым

Максим Смирнов погиб в боях за Артемовск 18 февраля 2023 года Фото: vk.com/olenino_nash_dom

10 марта в селе Молодой Туд Оленинского округа простились с погибшим военнослужащим Максимом Смирновым.

В составе ЧВК "Вагнер" Максим Александрович погиб 18 февраля 2023 года в боях за Артемовск.

- Максим Смирнов родился 26 декабря 1982 в многодетной семье, жил в Волоколамском районе Подмосковья. В Молодом Туде живут его мать и сестра, жила бабушка, рядом с которой, по решению семьи, он был похоронен, - сообщает группа "Оленино - наш дом" в соцсети.

В траурной церемонии приняли участие глава Оленинского округа Олег Дубов, военный комиссар Нелидовского, Оленинского и Бельского округов Сергей Кудрявцев, местные жители.

Героя похоронили с воинскими почестями.