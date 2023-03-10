Стало известно, когда начнётся ремонт дорог Твери

Ремонтировать тверские дороги начнут в конце апреля. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании думского комитета тверские депутаты рассмотрели отчёт об исполнении бюджета города и мероприятий по предложениям жителей по состоянию на 1 февраля 2023 года. Помимо прочего обсудили вопрос и о старте ямочного ремонта на дорогах областного центра.

Точнее, комитет рассмотрел вопрос о подготовке к дорожно - ремонтной кампании этого года. По информации администрации города, в настоящее время готовится документация для проведения конкурентных процедур.

Приступить к работам по аварийному ямочному ремонту планируется в 20-х числах апреля.

- Сейчас идет работа с подрядчиками по приведению отдельных участков дорог в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в нынешнем сезоне запланирован ремонт ряда улиц в Заволжье, по которым осуществляется подвоз сыпучих грузов в рамках строительства трассы М - 11, - сообщает пресс-служба Думы Твери.