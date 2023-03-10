Более 13 тысяч беременных и кормящих женщин, а также малышей в Тверской области обеспечат выплатами на питание

В областном правительстве состоялось заседание президиума. Фото: ПТО

10 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. Был рассмотрен вопрос выплат в 2023 году на полноценное питание беременных женщин, а также кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, всего такую поддержку в Верхневолжье в этом году получит более 13 тысяч человек.

Игорь Руденя поручил держать на особом контроле данное направление работы. Кроме того, областному министерству промышленности и торговли Тверской области поставлена задача проработать вопрос привлечения местных предприятий к выпуску соответствующей продукции.

На заседании определен рекомендованный перечень продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет: молочные смеси, сухие каши, кефир и т.д.

В настоящее время в Тверской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется комплекс мер для семей с детьми. Помощь начинается с содействия будущим мамам и молодым родителям. Помимо выплаты на полноценное питание, это компенсация проезда в клиники беременным женщинам, живущим в сельской местности.

При появлении на свет малыша родителям дарят набор для новорожденных. Предоставляется региональный маткапитал при рождении третьего и последующего детей. Предусмотрены выплаты при появлении в семье первенца, а также третьего малыша, помощь в решении жилищного вопроса.