Тверской области переданы две картины народного художника СССР Валентина Сидорова

Два картины (на мольбертах) переданы в дар региону. Фото: ПТО

Две картины авторства народного художника СССР Валентина Сидорова «На тёплой земле» (1962 г.) и «Тёплый вечер апреля» (1964 г.) были переданы в дар Верхневолжью 10 марта. В Тверской областной картинной галерее прошла торжественная церемония, полотна региону передал Почетный член Российской академии художеств Владимир Некрасов, ученик Сидорова.

-Картины художника жители и гости региона смогут увидеть в Музее живописи Валентина Сидорова, который планируется открыть в регионе. Инициатива о создании Музея имени известного художника была озвучена губернатором Игорем Руденей в июне 2018 года во время посещения выставки в Российской академии художеств в Москве, посвящённой 90-летию мастера, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

СПРАВКА «КП»

Валентин Михайлович Сидоров – народный художник СССР и РСФСР, академик Академии художеств СССР и Российской академии художеств, живописец, писатель и педагог, Почетный гражданин Тверской области.

Жизнь и творчество Валентина Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал рисовать. На тверской земле были написаны известные полотна художника «На теплой земле», «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

Произведения живописца представлены в крупнейших отечественных музеях, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, многих музеях и картинных галереях РФ, стран СНГ, а также зарубежных музеях и частных коллекциях.

Валентин Сидоров – обладатель ордена «За Заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Ордена почета, Благодарности Президента РФ, Международной премии имени Шолохова, Золотой Пушкинской медали «За вклад в культуру и искусство», ордена Франциска Скорины. Является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. Репина.

В 2018 году Валентин Сидоров встретил 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче в Вышневолоцком районе, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах.

В июне того же года за многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия Тверской области награжден знаком «Во благо земли Тверской».