Юных жителей Тверской области пригласили к участию в фестивале Союзного государства «Творчество юных»

Конкурсантами могут стать дети и подростки от 7 до 18 лет. Фото: Творчествоюных.рф

Жителей Тверской области приглашают принять участие в детском фестивале-конкурсе Союзного государства «Творчество юных», сообщает Музей Победы.

По поручению Министерства культуры РФ, Музей Победы проведёт отборочный тур фестиваля.

Конкурсантами могут стать дети и подростки от 7 до 18 лет, отборочный тур пройдет в формате онлайн прослушивания.

На конкурс ждут заявки в восьми номинациях, среди них – фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы, ансамбли народных инструментов, солисты-вокалисты и солисты на народных, духовых, струнных, смычковых, клавишных и ударных инструментах, хоры и вокальные ансамбли с народной манерой исполнения и др.

Заявки принимаются до 27 апреля 2023 года на сайте фестиваля. Итоги отборочного тура подведут 8 мая 2023 года.

Отметим, что в состав жюри вошли народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, заслуженная артистка России Пелагея, народный артист России Дмитрий Маликов, заслуженный деятель Республики Беларусь Юрий Гильдюк, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина и другие известные деятели культуры Союзного государства.