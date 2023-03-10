Общественная палата Твери подвела итоги и наметила планы на будущее

На заседании. Фото: ТГД

Среди ключевых проектов 2022 года, реализованных при участии и поддержке городской Общественной палаты, отмечены инициатива присвоения звания «Почетный гражданин города Твери» лыжнице Наталье Непряевой, установка велопарковки возле Тверского государственного медицинского университета, проекты для детей и молодежи «Молодежь помнит», «Имена, которыми гордимся», «Школьникам о героях Севастополя», международный фестиваль детского патриотического кино «Родом из Твери», мастер - классы для учащихся учреждений культуры и искусства, «Историческое образование как билет в светлое будущее», конкурс рисунков «Выходной день в родном городе», молодежные краеведческие Бакунинские чтения в селе Прямухино, военно-спортивная игра «Атака» среди студентов колледжей города Твери.

- 2022-й год был очень насыщенный, удалось реализовать десятки проектов, которые максимально охватывают общественную жизнь города, - открыл заседание председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук. – Продуктивно работали профильные комиссии, члены палаты занимались не только работой своих общественных организаций, но и активно подключались к городским, региональным, федеральным проектам. В итоге вокруг конкретных идей получилось объединить большое количество людей.

Большая работа проведена палатой по развитию межмуниципальных и международных побратимских связей – с белорусской Оршей и армянским городом Гюмри. Благотворительные проекты также стали частью работы палаты в прошедшем году. В частности, были собраны средства на ремонт и модернизацию учебной базы МБУ ДО «Художественная школа имени В.А. Серова», переданы бытовая техника и чайные наборы бойцам, проходящим лечение в Тверском госпитале.

- Уверенно могу сказать, что сделано действительно много, я в курсе всех дел Общественной палаты города, мы регулярно обсуждаем проекты, замыслы. Общественная палата Твери представляет широкий спектр городских сообществ, и для нас, представителей органов власти, очень важно слышать мнение горожан на столь авторитетной площадке. Спасибо за важную, полезную работу и за сотрудничество, - поблагодарил общественников председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

На заседании были озвучены и новые проекты, которыми палата будет заниматься в этом году. В их числе - установка мемориальной доски уроженцу Тверской губернии, известному поэту П.А. Плетневу, в рамках мероприятий Года педагога и наставнике; проведение кинопоказа об уроженцах Твери и Тверской области, имена которых увековечены в Севастополе; инициативы создания новых маршрутов велодвижения и др.

На заседании. Фото: ТГД

Члены палаты также будут продолжать работу по поддержке военнослужащих в зоне военной спецоперации и сбору гуманитарной помощи на Донбасс.