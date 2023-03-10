Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 марта 2023 14:29

Под Тверью с 13 марта в связи со строительством путепровода перекроют региональную автодорогу

Точная дата снятия перекрытия не называется
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Объезд транспорта организуют по временной дороге.

Объезд транспорта организуют по временной дороге.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 13 марта в Калининском районе под Тверью будет перекрыта региональная дорога на участке от деревни Долматово до деревни Новенькое. Об этом сообщает группа Михайловского сельского поселения. Объезд транспорта организуют по временной дороге.

Участок закроют в связи со строительством платной трассы М-11, а также реконструкцией автодороги Глазково – Мухино. В месте пересечения закрытого участка дороги с Северным обходом Твери планируют возвести путепровод. Движение будет открыто после завершения работ.