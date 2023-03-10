Под Тверью с 13 марта в связи со строительством путепровода перекроют региональную автодорогу

Объезд транспорта организуют по временной дороге. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 13 марта в Калининском районе под Тверью будет перекрыта региональная дорога на участке от деревни Долматово до деревни Новенькое. Об этом сообщает группа Михайловского сельского поселения. Объезд транспорта организуют по временной дороге.

Участок закроют в связи со строительством платной трассы М-11, а также реконструкцией автодороги Глазково – Мухино. В месте пересечения закрытого участка дороги с Северным обходом Твери планируют возвести путепровод. Движение будет открыто после завершения работ.