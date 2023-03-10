МЧС предупредило жителей Тверской области о сильном снегопаде

В Тверской области ожидается мокрый снег с дождем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что днем 11 марта и в течение суток 12 марта на территории региона ожидается ухудшение погоды: снег, мокрый снег, вечером 11 марта и ночью 12 марта местами переходящий в дождь, налипание мокрого снега. Юг-восточный ветер усилится до 15 м/с.

Температура воздуха днем -4... +1 градус.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

Будьте внимательны и осторожны!