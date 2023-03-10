В центре Твери два автомобиля въехали в автобусную остановку в результате ДТП

Авария произошла на остановке Площадь Победы. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Центральном районе Твери, на улице Софьи Перовской днём 10 марта произошло ДТП. В районе остановки "Площадь Победы" (у бывшего здания Суворовского училища) столкнулись две иномарки - "BMW" и "Toyota".

В результате удара обе машины оказались на тротуаре, "Тойоту" отбросило прямо на остановку, к киоску периодической печати. Лишь по счастливой случайности никто из ожидавших транспорт людей не пострадал.

Травмы получил водитель "Тойоты", мужчина 1959 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

По данным областной Госавтоинспекции, водители были трезвы. Кто был виновником аварии, не сообщается.