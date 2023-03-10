В нескольких километрах от Твери создадут конно-спортивный клуб

В Никулинском сельском поселении инвестор намеревается реализовать интересный проект. Графика: Яндекс

В Никулинском сельском поселении Калининского района запланировано реализовать инвестпроект. Это отражено в изменениях в генплане территории. Вопрос рассмотрен на заседании межведомственной комиссии при областном правительстве, которое 10 марта провел губернатор Игорь Руденя.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Инвестор планирует создать в поселении круглогодичный конно-спортивный клуб с крытым манежем, конюшней, двумя полями для соревнований, гостиницей и гостевыми домами, детским клубом. Предполагается создание порядка 40 рабочих мест.

Также рассмотрены изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения «Завидово» Конаковского района. Созданы условия для реализации инвестпроектов в сфере туризма.

Кроме того, изменены параметры трёх земельных участков для реализации инвестпроектов в инновационно-промышленном парке «Боровлёво-3» на юге от Твери. Планируется, что начало будет положено уже в 2023 году.

Площадь «Боровлево-3» составляет 82 га. На территории предполагается разместить 19 новых производств, в результате чего будет создано свыше 2700 рабочих мест.

При поддержке правительства региона осуществляется обеспечение площадки инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» инженерной инфраструктурой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Для резидентов предусмотрен целый ряд мер господдержки.