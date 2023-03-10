В Твери презентуют книгу "Сказы и легенды Белогорья"

Книга Дмитрия Баранова написана по мотивам русского фольклора Фото: Вадим Дорохин

11 марта 2023 года в Твери в библиотеке им. Горького в Славянском зале состоится презентация книги руководителя православного историко-этнографического центра "Спас", члена тверского регионального отделения Союза Литераторов РФ Дмитрия Баранова "Сказы и легенды Белогорья".

Книга написана по мотивам русского фольклора. Повести, вошедшие в сборник, являются частью цикла "Летописью Белогорья".

Все действия легенд разворачиваются в мире Белогорья и сопредельных ему землях.

Через все произведения автора красной нитью проходит тема "Пути Воина" и "Воинских Посвящений".

Вход свободный (по читательским билетам). Начало мероприятия в 15:00. 12+