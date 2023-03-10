В Твери сгорели "ГАЗ", "Датсун" и "Ситроен"

В Твери спасатели тушили горящие автомобили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Автомобиль "ГАЗ" загорелся утром, 8 марта, на улице Фрунзе в Твери. Сообщение поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

- В результате пожара огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля, а также задние фары припаркованного рядом автомобиля "Ситроен", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар произошел 10 марта на улице Королева, 8. Там загорелся автомобиль "Датсун". На месте работали спасатели ПСЧ-1.