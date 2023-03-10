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НовостиПроисшествия10 марта 2023 11:35

В Тверской области с крупной партией наркотиков задержали наркокурьера

Фигуранту грозит 20 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Наркокурьера задержали полицейские в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Наркокурьера задержали полицейские в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали в Твери 39-летнего жителя Московской области, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотика бесконтактным способом.

У подозреваемого изъяли 124 полимерных свертка.

Злоумышленник задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.