В Твери хотят установить памятник военному корреспонденту Борису Полевому

Спектакль «Золото» по одноименному произведению о войне Бориса Полевого был поставлен на сцене Калининского драмтеатра Фото: Ирина ТАРАСОВА

17 марта 2023 года исполняется 115 лет со дня рождения писателя, военного корреспондента, автора одного из самых знаменитых литературных произведений о Великой Отечественной Войне Бориса Полевого.

Жизнь Бориса Полевого неразрывно связана с Тверью. Здесь писатель посещал школу, сотрудничал с местной газетой и написал свою первую книгу и работал над "Повестью о настоящем человеке".

В день памяти писателя в библиотеке имени Горького состоится мероприятие с участием школьников, студентов, представителей патриотических и ветеранских организаций, молодых поэтов и писателей.

В программе: выступление сына писателя, его биографа, чтение избранных отрывков произведений, подведение итогов конкурса эссе по мотивам творчества Бориса Полевого, сбор подписей под петицией об установке в Твери памятника выдающемуся земляку.

Начало в 12:00.

СПРАВКА "КП"

Борис Николаевич Кампов (Полевой) родился 4 (17) марта 1908 года в Москве, в семье юриста. В 1913 году семья переехала в Тверь.

С 1917 по 1924 годы учился в школе №24 (ныне Тверская гимназия №6). Закончил техническое училище в Твери и работал технологом на текстильной фабрике.

Карьеру журналиста начал в 1928 году, имел покровительство Максима Горького. Работал в газетах «Тверская деревня», «Тверская правда», «Пролетарская правда», «Смена». В 1927 году в Твери была издана первая книга очерков Бориса Полевого «Мемуары вшивого человека» - о жизни людей «дна». Это единственное издание, подписанное именем Б. Кампов.

Псевдоним Полевой получился в результате предложения одного из редакторов фамилию Кампов «перевести с латинского» (campus — поле) на русский.

В 2015 году имя Бориса Полевого было вписано в "Золотую книгу" Твери, в его честь названа одна из улиц.