Житель Тверской области из-за долга по кредиту не мог выехать из страны

Мужчина погасил задолженность, чтобы выехать из страны
Фото: Мария ЛЕНЦ
Судебным приставом Московского отделения судебных приставов Твери было вынесено постановление об ограничении на выезд из России и аресте счетов местного жителя. По кредиту мужчина задолжал 90 000 рублей.
С трудностями должник столкнулся при прохождении пограничного контроля. Узнав о наложенных ограничениях, мужчина связался с судебным приставом. Сотрудник ведомства пояснил, что должника выпустят из страны только после погашения долга.
Гражданин оплатил долг, исполнительное производство в отношении него окончено.