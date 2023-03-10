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НовостиОбщество10 марта 2023 10:57

Житель Тверской области из-за долга по кредиту не мог выехать из страны

После наложения запрета он оплатил задолженность
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина погасил задолженность, чтобы выехать из страны

Мужчина погасил задолженность, чтобы выехать из страны

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебным приставом Московского отделения судебных приставов Твери было вынесено постановление об ограничении на выезд из России и аресте счетов местного жителя. По кредиту мужчина задолжал 90 000 рублей.

С трудностями должник столкнулся при прохождении пограничного контроля. Узнав о наложенных ограничениях, мужчина связался с судебным приставом. Сотрудник ведомства пояснил, что должника выпустят из страны только после погашения долга.

Гражданин оплатил долг, исполнительное производство в отношении него окончено.