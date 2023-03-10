В Тверской области 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 марта 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой. С днем рождения жительницу Торжка поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- В этот знаменательный день хочу пожелать Вам радости и добра, отличного самочувствия, чтобы все ваши родственники равнялись на Вас. От всей души Вас поздравляем и гордимся такими жителями нашего региона, как Вы, - обратился к Лидии Гавриловне Игорь Руденя.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны строила оборонительные сооружения на станции Селижарово Калининской области. Работала в госпитале.

С 1943 года, более 30 лет, работала в органах уголовно-исполнительной системы.

Лидия Гавриловна награждена юбилейными медалями, ведомственными наградами уголовно-исполнительной системы, является "Ветераном труда".