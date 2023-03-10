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НовостиОбщество10 марта 2023 10:46

В Тверской области 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой

С днем рождения жительницу Торжка поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 марта 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Лидии Гавриловне Челноковой. С днем рождения жительницу Торжка поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- В этот знаменательный день хочу пожелать Вам радости и добра, отличного самочувствия, чтобы все ваши родственники равнялись на Вас. От всей души Вас поздравляем и гордимся такими жителями нашего региона, как Вы, - обратился к Лидии Гавриловне Игорь Руденя.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны строила оборонительные сооружения на станции Селижарово Калининской области. Работала в госпитале.

С 1943 года, более 30 лет, работала в органах уголовно-исполнительной системы.

Лидия Гавриловна награждена юбилейными медалями, ведомственными наградами уголовно-исполнительной системы, является "Ветераном труда".