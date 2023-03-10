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НовостиОбщество10 марта 2023 10:09

В Твери разыскивают 15-летнего подростка

Мальчик ушел из дома 8 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери разыскивают пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери разыскивают пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Алексея Андреева.

15-летний подросток 8 марта ушел из дома и не выходит на связь.

Следователи опросили знакомых несовершеннолетнего.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Алексей Андреев пропал 8 марта Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Алексей Андреев пропал 8 марта Фото: СУ СК РФ по Тверской области