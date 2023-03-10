СК и прокуратура проверяют состояние Никулинской школы в Тверской области

Жители пожаловались на состояние учебных классов Фото: прокуратура Тверской области

СК и прокуратура проверяют информацию о том, что Никулинская средняя образовательная школа, расположенная в Калининском районе Тверской области, находится в аварийном состоянии.

В группе "Калининский район Тверской области" жители пожаловались, что учебные классы - в ужасном состоянии. Детям находиться в них опасно. Потолок у входа в класс и вдоль окон подпирают деревянные балки.

Под постом комментарий оставила администрация Калининского района.

- Здание школы построено в 1956 году, по проекту строилась, как восьмилетняя, с максимальной проектной наполняемостью 200 человек, в данный момент в школе обучается 328 учащихся. Данное количество обучающихся противоречит нормам Сан Пин, однако заключение о том, что школа находится в аварийном состояние и несет угрозу жизни и здоровью обучающихся отсутствует. В настоящий момент решается вопрос по строительству новой школы на территории Никулинского поселения, - сообщили власти.

По факту публикации Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам будет принято процессуальное решение.

Также проводится прокурорская проверка. На место выезжал районный прокурор. Будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.