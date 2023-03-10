В Тверской области мошенник обманул 82-летнего пенсионера на 930 000 рублей

Мошенник обманул пенсионера на крупную сумму денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился с заявлением 82-летний житель Кашинского района. Мужчина сообщил, что по телефону ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы судебных приставов.

Звонивший сообщил, что пенсионеру полагается денежная компенсация за ранее приобретенные фальсифицированные медицинские приборы. Для получения выплаты пожилой мужчина должен перечислить страховой взнос в сумме 931 900 рублей на номер счёта, предоставленный злоумышленником.

В банке потерпевший обналичил сбережения и под диктовку аферистов перевёл через терминал деньги с помощью системы быстрых платежей. После этого звонивший перестал выходить на связь. Пенсионер обратился в полицию только через несколько месяцев.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.