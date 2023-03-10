В Твери оборудуют тротуар вдоль домов на улице Анатолия Маслова

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Пролетарского района Твери на нарушения законодательства о безопасности дорожного движения пожаловался местный житель.

Установлено, что автомобильная дорога общего пользования по улице Анатолия Маслова не оборудована тротуаром. Помимо этого, покрытие отсутствует вблизи домов №36, 38, 40, 42.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие администрации Твери, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта незаконным. На власти возложена обязанность обустроить тротуар и автодорогу.

Решение суда не вступило в законную силу.