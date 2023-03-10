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НовостиПроисшествия10 марта 2023 5:48

Тело мужчины нашли на проселочной дороге в Тверской области

СК проводит проверку по факту его гибели
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело мужчины нашли на проселочной дороге Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело мужчины нашли на проселочной дороге Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, 1966 года рождения. Тело без видимых телесных повреждений было обнаружено на проселочной дороге, ведущей от села Кой Сонковского округа до деревни Лемехово Кесовогорского округа.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Сотрудники СК и полиции осмотрели место происшествия.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.