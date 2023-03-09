Школьный автобус застрял на заснеженной дороге в Тверской области

Школьный автобус и несколько машин застряли на заснеженной дороге Фото: vk.com/kalininsky69/Кирилл Коновалов

Инцидент произошел 9 марта. На дороге Квакшино-Вашутино в Калининском районе застрял школьный автобус и несколько машин из Вашутино. Об этом сообщили местные жители в группе "Калининский район Тверской области".

Водители с лопатами пытались сами разгрести снежные завалы, но им это не удалось. На подмогу приехал трактор, но и он застрял в снегу.

В течение дня дорогу привели в порядок и машины смогли выехать, но люди все равно обеспокоены ее состоянием.

- В ближайшее время обещают потепление, будет просто ужас, - пишут подписчики паблика.

В группе жители обращают внимание, что это не единственный проблемный участок. Автомобилям сложно разъехаться и в селе Бурашево.