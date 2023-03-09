В Твери с улицы Лидии Базановой эвакуируют брошенный "ВАЗ"

Брошенный ВАЗ припаркован на улице Лидии Базановой Фото: администрация Твери

Власти Твери планируют эвакуировать из центра города автомобиль "ВАЗ" с признаками брошенного, припаркованный во дворе дома №20 по улице Лидии Базановой. На машине есть регистрационный знак.

Владельцу установлен срок 30 календарных дней со дня размещения постановления для добровольной эвакуации или утилизации автомобиля.

Если после указанного срока транспортное средство не будет эвакуировано, его уберут принудительно. Владельцу придется возместить расходы.