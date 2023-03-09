В Тверской области 14 прихожан храма Вознесения Господня в Кимрах приняли обет трезвости

Прихожане дали обещание Господу быть стойким в своем намерении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В храме Вознесения Господня в Кимрах на второй неделе Великого поста прихожане приняли обет трезвости.

8 марта настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Андрей Лазарев отслужили чин, на котором 14 человек - воспитанники Центра помощи наркозависимым "Радуга" - приняли обет трезвости. Настоятелю храма сослужил диакон Иоанн Клименко, кандидат химических наук, ответственный за организацию помощи алко- и наркозависимым, а также их родственникам при храмах г. Москвы, клирик Марфо-Мариинской обители милосердия.

- Каждый желающий может дать обет трезвости на любой срок, по своим духовным силам: на месяц, год, несколько лет или на всю жизнь. Кто-то отказывается от курения, кто-то от алкоголя и других психоактивных веществ, - сообщает Кимрское благочиние Тверской епархии.

Прихожане дали обещание Господу быть стойким в своем намерении.