Двух неизвестных красноармейцев обнаружили поисковики в Ржевском районе Тверской области

Поисковики работали в сложных условиях. Фото: поисковый отряд «Пионер».

Несмотря на снег и минусовую погоду, поисковики уже ведут свою работу. Так, московский поисковый отряд "Пионер" в Тверской области отрыл останки двух советских солдат, погибших в ходе наступательных операций Красной Армии на Ржевско-Вяземском выступе в годы Великой Отечественной войны. Останки бойцов обнаружены на месте боёв рядом с деревней Полунино в Ржевском районе.

Останки бойцов обнаружены на месте боёв рядом с деревней Полунино. Фото: поисковый отряд «Пионер».

- Обильные осадки сделали свое дело, толщина снежного покрова во многих местах превышала полметра, тем не менее, отработали успешно. Найденные бойцы погибли в ходе штурма легендарной высоты 200 рядом с деревней Полунино, - рассказал командир отряда Михаил Богданов, - у одного из бойцов сохранилась крышка от солдатского медальона образца 1941-ого года, а сам корпус был утерян. Других носителей информации при павших не было.

Поисковики сообщили, что найденные останки погибших воинов будут перезахоронены на Красноармейском мемориальном кладбище в городе Ржеве.

Как известно, бои за пологую возвышенность к западу от деревни Полунино, известную как Высота 200 (высота Огурец, высота Безымянная западнее Полунина) в 1942 году были очень кровопролитны и жестоки.